Novos ônibus! Curitiba vai ampliar frota com mais 54 veículos elétricos

A prefeitura de Curitiba anunciou a liberação de R$ 380 milhões – por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – para a ampliação da frota de ônibus elétricos, na última quinta-feira (28). Serão 54 novos veículos adicionados ao sistema de transporte coletivo na capital paranaense.

Atualmente, Curitiba conta com sete ônibus elétricos em operação em duas linhas: um na linha 863-Água Verde e seis nas linhas 010-Interbairros I e 011-Interbairros I, nos sentidos horário e anti-horário. Os novos ônibus elétricos serão colocados em circulação nas linhas Novo Inter 2 e Interbairros II. Na primeira, serão disponibilizados veículos de piso alto, e na segunda os de piso baixo.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), comemorou a liberação dos recursos e reforçou o pioneirismo da capital do Paraná quanto à mobilidade urbana. “Nós vamos ter um modelo sustentável no nosso metrô de superfície, que são as nossas canaletas, que já somam 80 quilômetros. O BRT como modelo de mobilidade para a capital foi copiado por 190 cidades do mundo. Agora abraçamos a eletromobilidade”, completou.

Frota de ônibus elétricos pode ajudar no desafio de atrair passageiros

Para o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, as melhorias no sistema BRT – criado em Curitiba e exportado para o mundo – representam uma inovação no transporte coletivo, tanto com a sustentabilidade, com a chegada dos ônibus elétricos, quanto dos novos projetos de infraestrutura e modernização do sistema.

“Nós temos seis corredores de BRT na cidade. Vamos concluir o último, que é o da Linha Verde em dezembro deste ano. Já entregamos o corredor do Ligeirão Norte-Sul, ligando o Pinheirinho ao Santa Cândida e, paralelamente, criamos várias comodidades para o usuário no sistema de bilhetagem, como pagamento com cartões de débito e crédito, smartphone, porque o grande desafio é atrair o usuário para sistema”, comentou Ogeny.

