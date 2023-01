Candidatos que participam do concurso da Prefeitura de Curitiba da área da educação, e que farão a prova de desenvolvimento didático, já podem consultar os comprovantes de ensalamento, divulgados na segunda-feira (16). Esta etapa do concurso é obrigatória aos que concorrem às vagas de Professor de Educação Infantil e às de profissionais do magistério Docência I e Docência II – Educação Física.

As provas serão realizadas de 20 a 30 de janeiro. Esta etapa é eliminatória e os que não comparecerem no dia e horário agendados, serão desclassificados. Após esta fase, os professores passarão pela prova de títulos.

Para saber seu local de provas

Para consultar o seu local de provas, o candidato deve acessar o site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. O comprovante de ensalamento desta fase do concurso integra o rol de documentos de cada um dos editais. Por isso, o candidato deve acessar o link correspondente ao edital para o qual se inscreveu.

A Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) da Prefeitura de Curitiba orienta os candidatos que verifiquem o edital (5 ou 6, conforme a carreira escolhida) e leiam atentamente os itens que detalham como serão as provas de desenvolvimento didático e os critérios que serão avaliados.

589 profissionais para a área da Educação

A expectativa da Prefeitura de Curitiba é nomear 589 profissionais para a área da Educação, a partir deste concurso.

Do total, 256 são professores de Educação Infantil, 147 serão profissionais do Magistério (Docência I) e outros 11 serão de Docência II (Educação Física).

Para a Educação, também serão convocados 175 auxiliares de Serviços Escolares (inspetores).

Outros editais

A recomendação aos candidatos que participam do concurso da Prefeitura de Curitiba é para que consultem regularmente o site do Núcleo de Concursos onde ficam disponíveis todos os editais com todos os documentos correlatos.

