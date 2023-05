A Azul anunciou que a partir do segundo semestre deste ano voará de Curitiba para Montevidéu, no Uruguai. O novo voo será realizado três vezes na semana e operado com aeronaves Embraer E2, com capacidade para transportar até 136 passageiros.

O início das vendas está previsto para ocorrer em junho, mês em que a empresa também revelará informações como os dias em que acontecerão os voos, horários e data do voo inaugural.

“Estamos muito felizes com essa inauguração, pois mostra a forte relação que estamos construindo com a região sul, principalmente com o estado do Paraná. Fazer esse anúncio aqui em Lisboa também é uma realização, pois a Azul planeja cada vez mais ligar o Brasil ao resto do mundo e expor essa nova rota para outros países, faz parte de um projeto estruturado de expansão”, disse o gerente de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo.

O anúncio da nova rota ocorreu durante o Paraná Day, evento realizado em Lisboa, que reuniu autoridades portuguesas e paranaenses, além de executivos da companhia aérea.

