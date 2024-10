Como tirar o Meta AI do WhatsApp? Dicas para personalizar o seu app

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Muitos usuários do WhatsApp têm reparado na palavra “Meta” que aparece na tela inicial do aplicativo, o que leva à pergunta: existe uma maneira de remover ou personalizar essa tela? Sem aviso prévio, a novidade chegou e desagradou muitos usuários do WhatsApp que simplesmente não querem esta opção disponível.

Abaixo, exploramos métodos e dicas para quem busca uma experiência mais limpa e personalizada, além de alternativas para customizar o app. Afinal, como tirar o Meta AI do WhatsApp?

Descubra truques para otimizar a aparência do seu WhatsApp e entender as limitações de personalização. Aliás, você sabia que o WhatsApp agora tem um criador de figurinhas?

Entenda a Presença do “Meta” no WhatsApp

Após a compra do WhatsApp pela Meta (empresa-mãe do Facebook), a palavra “Meta” começou a aparecer na tela inicial do app. Este é um indicativo da integração do WhatsApp ao ecossistema Meta, incluindo Instagram e Facebook.

Infelizmente, não há uma resposta oficial e certeira para a pergunta como tirar o Meta AI do WhatsApp? Essa marca d’água é uma característica obrigatória para todas as versões do WhatsApp.

Utilize Versões Alternativas ou Modificadas do WhatsApp

Algumas versões alternativas do WhatsApp, como GBWhatsApp e WhatsApp Plus, oferecem opções de personalização mais amplas, permitindo alterar a aparência do app.

Atenção: Estas versões não são oficiais e podem comprometer a segurança e privacidade de suas mensagens. Utilize-as com cautela e entenda os riscos.

Ative o modo noturno (Dark Mode) para minimizar o “Meta AI”

Ao ativar o modo noturno, disponível na configuração de aparência do WhatsApp, a marca “Meta” pode se tornar menos visível, pois é exibida com menor contraste.

Para ativar: vá em “Configurações” > “Conversas” > “Tema” > selecione “Escuro”.

Explore Temas em Apps Complementares

Aplicativos externos de personalização de tela de início podem ajudar a alterar o ícone do WhatsApp e outros elementos visuais do app, reduzindo a exposição do nome Meta.

Ferramentas como “Nova Launcher” e “KWGT Kustom Widget Maker” oferecem opções para ajustar o visual, incluindo mudanças no ícone e na tela inicial.

Alternativas: Outras Plataformas de Mensagens

Se a marca “Meta” é um incômodo, explore alternativas como Signal, Telegram e até iMessage para usuários de iPhone. Esses apps não possuem qualquer vínculo com a Meta e podem oferecer uma experiência mais independente.

O que é Meta AI?

Meta AI é a divisão de inteligência artificial da Meta, empresa-mãe de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp. Focada em desenvolver tecnologias avançadas de IA, a Meta AI trabalha com áreas como processamento de linguagem natural, visão computacional e aprendizado de máquina, buscando melhorar a experiência dos usuários e criar ferramentas mais inteligentes e personalizadas.

Os produtos e pesquisas da Meta AI têm sido aplicados em recursos como filtros de imagem, tradutores automáticos, assistentes virtuais e sistemas de recomendação, permitindo que os usuários interajam de forma mais intuitiva e eficiente em todas as plataformas da Meta.