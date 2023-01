Uma das novidades para efetuar o pagamento do IPVA 2023 no Paraná é a possibilidade de parcelar o imposto em até 12 vezes no cartão de crédito. Essa forma inédita feita pelo Detran-PR pode ajudar a reduzir a inadimplência que ficou em 11,8% em 2022. Além disso, segue a opção do motorista pagar o IPVA 2023 em até cinco parcelas sem juros no boleto.

Como parcelar o IPVA 2023 no Cartão de Crédito?

Para realizar o parcelamento, o contribuinte precisa acessar o site do Detran-PR, e logo vai encontrar na parte inferior o ícone IPVA 2023. Clique ali e vai ser direcionado para emitir a guia. Ao clicar no Emitir, uma nova página irá aparecer na sequencia. Vá para baixo e clique na opção “Por meio de cartão de crédito para o exercício de 2023, em até 12 parcelas por meio de empresas terceirizadas”.

Depois dessa parte vai aparecer duas opções para o pagamento de duas empresas que estão prestando serviço. Ao escolher uma, vai ser direcionado para uma página em que irá colocar o Renavam e o CPF ou CNPJ do proprietário do veículo. Ao colocar os dados, aperte em Consultar.

A partir disso, o contribuinte vai optar pela quantidade de parcelas e aperte o PAGAR. Depois vai abrir outra página que a pessoa vai colocar o e-mail. Os dados do cartão de crédito vai ser colocado a partir da validação do e-mail

Como pagar o IPVA 2023 no Paraná com PIX

O contribuinte pode realizar o pagamento da guia de recolhimento com QRCode via PIX em cinco vezes. A cobrança inicia em janeiro e a alíquota é de 3,5% ou 1% do valor do veículo. “A Secretaria da Fazenda busca modernizar todo o sistema que envolve os serviços para a população e o IPVA é um serviço essencial. Essas novas possibilidades têm o objetivo de facilitar a vida do contribuinte, disponibilizando diversa funções online”, diz o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior. A quitação do IPVA é um requisito obrigatório para emissão do certificado de licenciamento do veículo pelo Detran/PR.

Vale reforçar que o vencimento da primeira parcela depende varia conforme o último número das placas do veículo. Para o pagamento à vista, existe o desconto de 3%. Confira abaixo o calendário de pagamento do IPVA 2023 no Paraná.

FINAL DE PLACA – pagamento à vista

1 e 2 – 19/01/2023

3 e 4 – 20/01/2023

5 e 6 – 23/01/2023

7 e 8 – 24/01/2023

9 e 0 – 25/01/2023

FINAL DE PLACA – cinco parcelas

1 e 2 – 19/01, 16/02, 20/03, 17/04, 18/05

3 e 4 – 20/01, 17/02, 21/03, 18/04, 19/05

5 e 6 – 23/01, 22/02, 22/03, 19/04, 22/05

7 e 8 – 24/01, 23/02, 23/03, 20/04, 23/05

9 e 0 – 25/01, 24/02, 24/03, 24/04, 24/05

IPVA Atrasado cancela a CNH?

A multa prevista para os proprietários de veículos que atrasam o pagamento do IPVA é de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 30 dias, a multa passa a 10% do valor do imposto. Por não ser uma multa de trânsito, o IPVA atrasado não gera pontos na CNH do proprietário.

