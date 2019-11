Basicamente, todo ano é igual. Uma horda de estudantes faz as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em busca de boas notas para ingressar nas principais faculdades e universidades do Brasil. Em Curitiba, o começo da tarde de domingo foi assim para os cerca de 47 mil estudantes que tinham a data marcada em seu calendário desde o começo do ano. E assim como em todos os anos, tem sempre os que não dispensam a correria dos últimos minutos.

Seja por atrasos na locomoção, pela falta de um documento ou até mesmo (acreditem) pela falta de caneta, alguns estudantes ‘caem’ na seleção antes mesmo de marcarem o primeiro ‘x’ nas provas. Alguns escapam por pouco, na correria dos últimos minutos, e alguns aprendem com as experiências passadas para se precaver.

É o caso da estudante Naiane Bárbara, que ficou de fora do fechamento dos portões em 2018. Esse ano, ela se antecipou e chegou cedo ao local onde faria a prova, a Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), no Campus Barigui. “É o segundo Enem, o do ano passado perdi o horário. Hoje a gente se preparou para um pouco melhor para chegar antes do horário. Deu até para tomar um picolé antes de entrar”. Muitos estudantes relataram o intenso calor no local, onde havia a distribuição de sorvetes aos candidatos.

Sem esconder o nervosismo, a estudante revelou que sua expectativa pela prova era boa. “Estou um pouco ansiosa. Na verdade, bastante ansiosa, mas espero ir bem nas provas”, declarou.

Com o clima tranquilo e com a maior parte dos estudantes se dirigindo com antecedência aos 42 locais de prova em Curitiba, o domingo seguiu sem muitos percalços. Na Tuiuti, onde a reportagem da Tribuna esteve durante o fechamento dos portões, apenas quatro pessoas ‘perderam’ o horário de fechamento. Três delas, por se enganarem em relação ao bloco em que fariam provas. Apenas uma relatou ter chegado após o fechamento dos portões. Nenhum aluno quis se identificar ou falar com a reportagem.

A reportagem da Gazeta do Povo esteve no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e teve relatos de apenas uma vítima do relógio, que também não quis dar entrevista.

Próximo domingo

A segunda etapa de provas do Enem será realizada no próximo domingo (10), com exames de Matemática e Ciências da Natureza. Os portões abre novamente ao meio dia e são fechados às 13 horas, horário de Brasília. A execução da prova começa às 13h30 e segue até às 19 horas.

Candidatos que perderam a prova desse domingo estão automaticamente eliminados.

Os candidatos que fizeram as provas e dependem do transporte coletivo para retornar as suas casas contam com reforço nas principais linhas que servem os locais de prova na cidade. Mais detalhes podem ser acessados no site da Prefeitura de Curitiba. Assim como nesse domingo, no próximo o reforço também será disponibilizado pela administração municipal.