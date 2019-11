A Notre Dame Intermédica anunciou nesta sexta-feira (1º) que fechou um acordo para adquirir o Grupo Clinipam por R$ 2,6 bilhões. Segundo a Notre Dame Intermédica, que foi fundada em 1968 e é hoje a maior empresa de saúde do estado de São Paulo, a compra do grupo consolida sua plataforma verticalizada, com a entrada em uma nova região de atuação.

O Grupo Clinipam, que atua no Paraná e em Santa Catarina, foi fundado em 1983 e tem hoje uma carteira de 333 mil beneficiários de planos de saúde. A conclusão da compra ainda depende de aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).