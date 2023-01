O tempo ainda deve seguir instável nesta terça-feira (20) em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há risco de pancadas de chuva na maioria das regiões do Estado. As temperaturas também não variam muito em relação aos últimos dias e seguem amenas na capital.

Conforme a previsão do Simepar, nesta terça, em Curitiba, os termômetros devem registrar temperaturas entre 15º C e 21º C.

Ainda de acordo com o Simepar, o céu deve permanecer encoberto de nuvens na metade Sul do Paraná e na região Leste, o que inclui a capital. Vale ressaltar que o “clima de inverno” que predomina é ocasionado pela umidade trazida pelos ventos que sopram do oceano em direção ao continente.

Segundo a previsão, o tempo tende a melhorar a partir da próxima quinta-feira (22), quando o sol deve estar um pouco mais firme. No entanto, as temperaturas mais amenas devem permanecer até o fim de semana do Natal.