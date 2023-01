Após alguns dias de instabilidade, o tempo deve ficar firme ao menos até a virada do ano em Curitiba, no Litoral e também no interior do Paraná. A sexta-feira (30) será de pouca chuva em todo o estado e de sol presente ao longo de todo o dia na capital. As temperaturas até ficam amenas ao amanhecer, mas o céu aberto faz com que o calor aumente ao longo da tarde.

As eventuais chuvas só devem ocorrer mesmo nas encostas das serras, principalmente na Serra do Mar – mas sem um volume expressivo que possa significar risco de novos deslizamentos como os ocorridos em outubro e novembro. Em Curitiba, a mínima prevista é de 13°C e a máxima deve chegar aos 23°C. Nas praias, o dia começa um pouco mais quente, com mínima de 20°C e máxima de 25°C.

Esse panorama não sofrerá grandes alterações no sábado (31), com previsão de tempo aberto tanto ao longo do dia, quanto na noite da chegada do Ano Novo. Eventualmente pode ocorrer uma ou outra pancada rápida de chuva devido ao calor, mas apenas no período da tarde. Em Curitiba a temperatura deve variar entre 15°C e 25°C, enquanto no Litoral a previsão indica temperaturas mínima e máxima semelhantes às de sexta – 20°C e 25°C.

Esse tempo mais aberto e com temperaturas agradáveis só deve sofrer alterações na segunda-feira (02), quando é esperada a chegada de uma noiva frente fria ao Paraná, trazendo condições para tempestades.