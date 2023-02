O tempo ainda deve seguir instável em Curitiba e região nesta quarta-feira (1.º). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de pancadas de chuva para o período da tarde. Ventos ajudam a carregar a nebulosidade.

De acordo com a previsão, nesta quarta, Curitiba deve apresentar temperaturas na faixa dos 24º C de máxima. Já a mínima previstas, conforme o Simepar, deve ser de 19º C.

Embora a previsão aponte mais chuva à tarde, o céu deve estar mais carregado de nuvens do que nos últimos dias. Com isso, o sol pote até aparecer, mas de forma mais tímida ao longo do dia.

Segundo o Simepar, o tempo apresenta uma diminuição na instabilidade atmosférica nos setores mais ao Sul do Paraná, próximo à Santa Catarina. “Contudo, entre o Noroeste, Norte Pioneiro e o Leste do Estado, ainda são esperadas chuvas. Possibilidade das precipitações é maior a partir da tarde, por conta do aquecimento diurno e circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera“, explica o instituto.

Litoral

Nas praias do Paraná, a nebulosidade também marca presença nesta quarta-feira. Há chance de chuva ao longo do dia, mas as temperaturas ficam um pouco mais elevadas do que na capital.

Em Guaratuba, por exemplo, a máxima prevista é de 27º C. Já a mínima, segundo o Simepar, deve estar perto dos 22º C.

