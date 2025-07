Revitalização da Praça da Ucrânia melhorou segurança, diz comerciante

Comerciantes da Praça da Ucrânia, localizada no bairro Bigorrilho, em Curitiba, têm visto com bons olhos a revitalização realizada no local em 2024. Apesar de, recentemente, um problema nas instalações elétricas ter causado insegurança em moradores da região devido à escuridão registrada no local, comerciantes afirmam que a praça está segura.

Ademir Maffioletti trabalha na mesma banca há 25 anos. Das 5h30 às 19h, de domingo a domingo, ele bate ponto no local. Segundo ele, antes da praça passar por obras, havia muitos casos de roubo. Hoje, com a revitalização, é perceptível uma maior fiscalização.

“A minha banca mesmo, antes da reforma, era de vidro. Eu posso garantir para você que dificilmente passava mais de 60 dias sem estourarem. Roubavam tudo. Agora, colocaram uma banca de lata, bem fechada, o que afastou os criminosos”, comenta.

Inaugurada em 19 de outubro de 2024, a nova Praça da Ucrânia recebeu investimento de R$ 6,24 milhões, provenientes de recursos do município de Curitiba. De acordo com a prefeitura, as obras fizeram parte de um projeto que revitalizou outros pontos turísticos da capital, como a Praça do Gaúcho e a Alfredo Andersen.

Maffioletti diz que o local tem sido cada vez mais frequentado por famílias, principalmente durante o período das férias escolares, algo que não era comum antes da revitalização, segundo o comerciante.

Problema em instalação elétrica foi resolvido, diz prefeitura

Em junho, moradores afirmaram se sentirem inseguros na praça devido à escuridão decorrente de um problema nas instalações elétricas. Em nota, a Prefeitura de Curitiba informou que: “as equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente fizeram a revisão nas instalações elétricas da Praça da Ucrânia e foi constatado o problema em um equipamento, que foi substituído restabelecendo a iluminação no local”.

Para Maffioletti o caso se trata de um problema pontual já resolvido. Para ele, a sensação de segurança está no dia a dia e não em um problema comum que poderia acontecer em qualquer outro lugar.

“Por estar mais bonita, está melhor frequentada. Agora as pessoas vão muito pra brincar com os filhos lá na praça. Antes, a gente tinha bastante reclamação da praça. Realmente, estava muito feia e a insegurança era grande. Não tínhamos sossego, diferentemente de agora, que estamos bem tranquilos”, afirma.