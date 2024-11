Homem tem ataque de fúria, destrói carros e ameaça motoristas com machado em Curitiba

Um motorista teve um ataque de fúria na tarde desta quarta-feira (13) na PR-418, o Contorno Norte de Curitiba, próximo à divisa com Almirante Tamandaré, na região metropolitana. Enquanto estavam parados num congestionamento, dois motoristas começaram a brigar e um deles, de posse de um machado, começou a destruir os carros que estavam próximos.

O homem em um aparente surto de raiva, motorista de um Honda Fit, ameaçou os outros envolvidos na confusão. Um deles, também armado com o que parecia ser um pedaço de cano, tentou revidar. Uma mulher aparece nos vídeos que circulam nas redes sociais tentando impedir a briga. Outra, aparentemente companheira do cara do machado, sai do carro com uma criança nos braços.

Veja o vídeo:

A situação toda aconteceu com o outro sentido da pista com trânsito normal, colocando todos os envolvidos, inclusive a criança, em situação de extremo risco.

Ainda não há informações sobre o motivo da briga inicial e nem se os envolvidos foram detidos pelas autoridades policiais.