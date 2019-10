Quem esperava que o tempo fosse “firmar” com a chegada da primavera, que começou na segunda-feira da semana passada, estava enganado. A estação vai trazer um pouco mais de calor, sim, mas o tempo continua instável na maioria dos dias em Curitiba, podendo haver bastante nebulosidade e chuvas.

+Leia também: Apostador do Paraná fatura R$ 5,6 milhões na Mega Sena!

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o início da estação apresenta maior amplitude térmica – diferença entre os valores de temperatura máximos e mínimos diários, a qual diminui progressivamente à medida que o verão se aproxima.

A segunda-feira (30), então, vai ser bem característico, com o dia amanhecendo com muitas nuvens e temperaturas indo de 11°C a 24°C ao longo do dia – na terça (1º), a amplitude é ainda maior, passando de 11°C a 28°C.

+Leia também: Moradores de Curitiba e região se assustam com chamas na refinaria de Araucária

Além disso, grandes variações na temperatura ocorrerão em períodos curtos de horas a poucos dias devido ao rápido deslocamento de frentes frias e tempestades intensas. E isso é exatamente o que vai acontecer duranta a semana.

Apesar das altas temperaturas nos primeiros dias da semana, ela termina com chuva. Na sexta-feira (4), começam as precipitações, que devem durar até pelo menos a quinta-feira da próxima semana (10), quando a temperatura máxima cai para 12°C, para então voltar a subir.