Imagens de chamas assustaram os moradores de Curitiba e da região metropolitana na madrugada deste domingo (29). Nas redes sociais, moradores de bairros como CIC, Fanny e Sabará compartilharam imagens de um clarão no céu em direção à refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária.

De acordo com Thiago Olivetti, diretor do Sindicato dos Petroleiros de Paraná e Santa Catarina (Sindipetro-PR e SC), houve de fato uma emergência na refinaria na noite deste sábado (28) com um compressor de gás que parou de funcionar devido a uma questão operacional.

“Com a queda, todos os gases que [o compressor] estaria processando ali foram enviados para as tochas, como um sistema de segurança. Como as tochas são os equipamentos mais altos da refinaria, as pessoas puderam ver à distância e confundiram com incêndio”, explica.

Conforme explica Olivetti, as tochas são equipamentos de segurança justamente para esses momentos, e são três no total. Todas permanecem acessas o tempo todo, e podem ter as chamas aumentadas em casos assim.

Segundo informou a Petrobrás, a parada do compressor de gás estava programada para ocorrer por volta da meia noite, o que gerou a chama alta vista pelos moradores. Ainda segundo a companhia, não houve nenhum funcionário ferido no local e a situação já está normalizada.