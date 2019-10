Um homem que conduzia um veículo Hyundai Santa Fé prata com sinal de roubo acabou preso na manhã desta quarta-feira (30), após um grave acidente no cruzamento da Avenida Santa Bernadete com a Linha Verde, no bairro Fanny, em Curitiba. Ele bateu contra um veículo Renault Captur vermelho, que era conduzido por uma mulher, que ficou presa nas ferragens por conta do forte impacto.

Já o indivíduo que conduzia o carro roubado foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal ( PRF) que passavam pelo local. O carro tinha sido roubado de um estacionamento do Centro de Curitiba, na última terça-feira (28).

Pro hospital

A mulher que conduzia o veículo vermelho precisou de atendimento especial. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência ( Siate) e o Corpo de Bombeiros prestaram rápido socorro e a retiraram do veículo com segurança. Ela foi encaminhada consciente para um Hospital do Trabalhador e não corre risco de morte.