Colisão entre dois caminhões assusta motoristas na BR-277, em Paranaguá

Uma colisão envolvendo dois caminhões na tarde desta sexta-feira (16) provocou um enorme susto na BR-277, na altura do km 34, na região de Paranaguá. O impacto entre os dois veículos provocou o vazamento do líquido de arrefecimento de um dos caminhões e muitos motoristas que passaram pela região se assustaram com a imagem, pois o líquido se parece com sangue.

LEIA TAMBÉM:

>> Feira do Água Verde é invadida por motorista com sinais de embriaguez; Corrida e tumulto!

>> Casos de febre maculosa põem Curitiba em alerta; Capivaras serão monitoradas

Apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade. A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada, mas logo foi liberada pela Polícia Rodoviária Federal (PFR). Por volta das 16 horas, os dois caminhões já haviam sido removidos.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos