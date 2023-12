Colegas de trabalho se unem há 15 anos para gesto solidário de Natal

A Campanha Doce Natal 2023, feita pela Uninter, através do Instituto IBGPEX, já está com os preparativos de organização dos brinquedos que serão doados para as crianças de organizações sociais. A iniciativa de Natal é tradição entre os colaboradores da Uninter, que há 15 anos realizam o gesto solidário de doar presentes para crianças de comunidades carentes de Curitiba e Região.

A arrecadação começou em outubro, quando os colaboradores se envolveram na doação e para cada valor doado, o Grupo Uninter aporta duas vezes valor das doações, triplicando a arrecadação da campanha. Segundo o coordenador de Gestão de Pessoas do Grupo Uninter, Christiano Affonso, a ação reforça a missão do Grupo Uninter e do Instituto IBGPEX, de “despertar pessoas para transformar a vida de outras pessoas”.

LEIA TAMBÉM:

>> Galerias de Curitiba são ‘queridinhas’ de comerciantes, imigrantes e até de jogadores de futebol

>> Gigante japonesa investe um bilhão no Paraná em nova fábrica de miojo

Além das doações para a compra dos brinquedos, os colaboradores são convidados a doar o seu tempo para embalar e organizar os mais de 700 brinquedos adquiridos com recursos doados por eles mesmos. “O engajamento dos colaboradores nestas ações voluntárias é importante para criar um ambiente de cooperação e trabalho em equipe, melhorando em todos os aspectos a realização do trabalho diário na Uninter”, comenta.

Foto: Valquiria Marchiori / divulgação.

Conforme a gerente de projetos sociais do IBGPEX, Rosemary Suzuki, os voluntários receberam um treinamento e conheceram as atividades realizadas nas instituições beneficiadas, para conhecerem as crianças que serão presenteadas. “Isso faz toda a diferença. Preparar o presente sabendo o nome da criança, as suas necessidades que vão desde a morte dos pais, estar doente sem possibilidade de correr, pular ou até mesmo, com as dificuldades do desemprego nas famílias. Essa doação passa a ser muito mais que um presente de Natal. É um símbolo de alegria, esperança. Tudo isso, desperta as pessoas para a solidariedade”, conclui.

Nesta terça-feira (05), começa uma força-tarefa da solidariedade que segue até a próxima sexta-feira (08), com um grupo de 40 voluntários, em um rodízio na Uninter, os colaboradores embalam e organizam os presentes que serão doados, das 09h às 12h e das 14h às 17h, no Campus Garcez.

Até o momento, são 87 instituições cadastradas e 10 selecionadas para receberem os presentes. As instituições entram em uma fila e, conforme ocorre a arrecadação, são realizadas as doações. No ano passado, foram atendidas sete instituições, beneficiando 781 crianças. E no dia 09 de dezembro, a Associação Mantenedora de Apoio à Criança de Risco e com Câncer (Instituto AMA) recebe uma festa de entrega dos presentes, com a presença do Papai Noel, lanches e brincadeiras feitas pelos voluntários da Uninter.

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!