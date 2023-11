Cinemateca tem sessão gratuita e adaptada para público TEA no domingo

Neste domingo (12), às 16 horas, a Cinemateca de Curitiba, no bairro São Francisco, terá uma sessão gratuita e adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O filme escolhido para a sessão é “Piratas do Caribe – O Baú da Morte” (2006), do diretor Gore Verbinski, indicado para maiores de 12 anos. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para aquisição por meio online.

De acordo com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC), a sala será ajustada com o volume do som mais baixo e a iluminação menos intensa, e área para livre circulação das crianças durante a sessão.

Esta será a penúltima sessão da Cinemateca destinada às pessoas com TEA em 2023. O local fará uma exibição final no dia 10 de dezembro, às 16 horas.

A exibição faz parte do Programa Cinemateca Inclusiva, criado a partir de uma parceria entre a vereadora Maria Leticia (PV) e a FCC.

Serviço – Sessão adaptada ao público TEA em Curitiba

Filme: Piratas do Caribe – O Baú da Morte (indicação: 12 anos)

Data: Domingo, 12 de novembro

Horário: 16h

Local: Cinemateca – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco, Curitiba

Ingressos: Gratuitos com reserva antecipada

*Segundo a Fundação Cultural, crianças com menos de 12 anos podem comparecer se acompanhadas dos pais ou responsáveis.

