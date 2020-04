Com a pandemia do novo coronavírus, vacinar contra gripe é fundamental. A Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe começou no dia 23 de março em todo o país. E, embora é preciso deixar claro que a vacina não combate a covid-19, a imunização vai ajudar a desafogar o trabalho dos médicos nas unidades de saúde. Afinal, sintomas de gripe e de coronavírus são parecidos.

Por esse principal motivo e tantos outros, reunimos todas as informações necessárias para convencer você e a sua família a correr para um dos 42 postos externos de vacinação da gripe em Curitiba. Confira:

A vacina não vai causar gripe

Não se preocupe, tomar a vacina da gripe não vai fazer você ficar doente. De acordo com informações da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Curitiba, as doses são feitas com vírus inativos e fragmentados da Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Isso significa que o vírus da vacina está morto. Se caso você tiver alguma gripe ou resfriado logo após a vacinação, será apenas um caso de coincidência – provavelmente você contraiu a doença antes da imunização fazer efeito.

Baixa contraindicação

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina contra o vírus Influenza pode ser feita junto com todas as outras vacinas do calendário, sem a necessidade de intervalo entre outras vacinas. Se você procurar se vacinar na rede particular, vale a pena até aproveitar para se imunizar com a vacina pneumocócica – que pode prevenir contra algumas das principais doenças do pulmão.

A vacina da gripe só é contraindicada apenas para quem apresentou reação em doses anteriores ou para quem tem alergia grave a ovo de galinha.

Vacinas em 21 postos de saúde

Em Curitiba, as doses da vacina da gripe estão disponíveis em 21 postos de saúde. A vacina que está disponível na rede pública protege contra três tipos de vírus mais comuns no país: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B.

Tem direito a receber a imunização gratuitamente idosos, profissionais da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Vacinação em clínicas particulares

Para quem não se incomoda em pagar pela dose e não está na nos grupos que recebem a vacina gratuitamente pelo SUS, as clínicas particulares oferecem a vacina para todos os públicos em Curitiba. A dose tem preço que varia de R$ 100 a R$ 120, de acordo com a forma de pagamento.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).