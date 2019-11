A Sanepar informa que, nesta ça-feira (2), o rompimento de uma adutora pode afetar o fornecimento de água nos bairros Tarumã, Capão da Imbuia, Bairro Alto, Bacacheri e Jardim Social, em Curitiba. As equipes de manutenção já estão no local. A normalização do abastecimento está prevista para o início da manhã da -feira (3).

Clientes sem caixa-d’água podem ficar desabastecidos temporariamente. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve caixa-d’água de pelo menos 500 litros, para atender as necessidades dos moradores por 24 horas.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.