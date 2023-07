Um ciclone extratropical é esperado para o Paraná nas próximas horas. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com “perigo potencial” de tempestades e chuvas intensas. A formação do ciclone está associada a uma frente fria que deve avançar para além do Sul do país, em áreas também do Sudeste e Centro-Oeste.

Para esta terça-feira (11), a previsão é que pancadas de chuva podem vir acompanhadas de descargas atmosféricas (raios). O risco para temporais localizados se mantém em quase todo o Paraná, com exceção da faixa norte do Estado, onde o tempo segue estável e com temperaturas elevadas.

Já na quarta-feira (12), uma intensa frente fria avança sobre o Paraná, provocando muita chuva com descargas atmosféricas. Risco para eventos severos é alto no noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense, especialmente entre a tarde e noite. Possibilidade de ventos com intensidade, superando os 60 km/h em muitas cidades.

Quanto ao frio, Curitiba pode ter de mínima de 5°C na quinta-feira (13) e na sexta-feira (14).

