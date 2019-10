Uma cratera chama a atenção de quem passa pela Rua Inácio Lustosa, quase esquina com a Rua Trajano Reis, no bairro São Francisco, em Curitiba. Uma equipe da prefeitura trabalha desde segunda-feira (7) no conserto de uma erosão que se abriu bem no meio das duas pistas. O buraco tem cerca de 3 m de diâmetro, com aproximadamente 3 m de profundidade.

O diretor do Departamento de Pontes e Drenagens da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), Augusto Meyer, afirma que inicialmente era um buraco pequeno para reparo. Mas quando a equipe começou o reparo viu que o buraco era maior. “Essa erosão foi causada pela chuva, que encharca o terreno. Depois a água escoa e ficam vazios no solo, causando buracos”, explica.

Por causa do reparo, o trânsito na Rua Inácio Lustosa está complicado. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) ajudam os motoristas. A previsão da prefeitura é de que a obra termine até o fim da semana, mas pode haver atraso se chover.