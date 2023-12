Chuva vai embora e sol esquenta o “lombo” dos curitibanos nesta terça

A terça-feira (26) promete ser de sol e calor em Curitiba. Uma frente fria se afastou para o oceano, e a instabilidade diminui na maioria das regiões paranaenses. A capital paranaense deve ter a máxima quase batendo 30º graus.

Segundo o Simepar, o dia vai ser quente também nos próximos dias. Existe a possibilidade de ocorrer algumas pancadas de chuva localizadas a partir da tarde, principalmente nos setores perto de São Paulo (noroeste e norte pioneiro) e no litoral.

Na quarta-feira (27) sem chuvas na maior parte do Paraná e com temperaturas elevadas. No leste (RMC/praias), a nebulosidade deve seguir presente, devido à circulação dos ventos oceânicos. Nesses setores, há previsão de chuviscos/chuvas fracas de forma ocasional. No interior pouca nebulosidade, com bastante calor entre o oeste, noroeste e o norte paranaense.

Para a capital, a máxima na semana pode ultrapassar os 30º graus na sexta-fera (29), ou seja, 2023 vai terminar quente com o verão mostrando sua cara.

