Chuva em Curitiba no fim de semana; Veja a previsão do tempo completa

O fim de semana está chegando e com ele a previsão de chuva em Curitiba no sábado e domingo. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, o final de semana pode ter um acumulado de 6,8 milímetros. Apesar da previsão de virada no tempo, não há alertas de temporal, segundo o Inmet.

De acordo com o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba nesta sexta-feira (1º) indica temperatura entre os 15 e 24ºC e tempo nublado. Não deve chover em Curitiba neste primeiro dia do mês.

A mudança no tempo chega no fim de semana. Sábado e domingo será de chuva em Curitiba.

“Há uma maior presença de nuvens no leste do estado, com registros de algumas garoas nas praias nesta manhã. Nas demais regiões paranaenses, o Sol predomina e as temperaturas estão em elevação mais significativa”, disse a meteorologista Lídia Mota, do Simepar.

Previsão do tempo em Curitiba no fim de semana

Segundo o Simepar, no sábado, a instabilidade aumenta de forma mais significativa sobre as regiões do Paraná, por causa do avanço de uma massa de ar mais úmida sobre o Sul do Brasil. “Da RMC ao litoral ainda fica com mais nuvens e chuvas fracas. Há risco de tempestades localizadas e não se descarta a possibilidade de algumas rajadas de ventos fortes associadas aos temporais”, disse o Instituto.

Sábado a temperatura fica entre os 15 e 24ºC e no domingo a máxima não passa de 23ºC.