Chuva em Curitiba! Capital tem alerta de tempestade neste sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas ao Paraná de perigo de tempestade para este sábado (19). Em Curitiba, o aviso é válido até às 19 horas.

Os alertas de cor amarela indicam um volume de chuva entre 20 e 30 mm por hora, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há risco também de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

+ Leia também:

Linhas de ônibus de Curitiba têm operação especial para vestibulares da UFPR e Positivo

Jockey Club promove corrida de cavalos neste fim de semana; entrada é gratuita

Rodado de caminhão ‘voa’ para pista contrária e mata passageiro de ônibus na BR-376

Previsão do tempo para Curitiba neste domingo (20)

De acordo com o Simepar, no domingo (20), o tempo volta a ficar estável na maior parte do estado. Na capital e no litoral, chuva fraca deve ocorrer. Já a temperatura, ficará entre 13ºC e 17ºC.