Rodado de caminhão ‘voa’ para pista contrária e mata passageiro de ônibus na BR-376

Uma roda solta de um caminhão atingiu um ônibus da Viação Penha na madrugada deste sábado (19) na BR-376, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Uma pessoa morreu e outras duas foram encaminhadas ao hospital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi por volta das 2h, quando o ônibus que seguia de Joinville para Curitiba foi atingido pelo rodado de um veículo que trafegava no sentido oposto, em direção ao Sul do país.

O objeto bateu no vidro do segundo andar do ônibus atingindo três pessoas. Um homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os outros feridos, um homem e uma mulher, sofreram lesões leves e foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador e para o Hospital Evangélico, onde estão recebendo cuidados médicos.

A PRF e a concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para atender a ocorrência. A Polícia Civil vai investigar o caso.