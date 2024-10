Vídeo! Carreta carregada com soja perde freio e usa área de escape na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No litoral do Paraná

Uma carreta carregada com carga de soja precisou utilizar uma nova área de escape na BR-376, no litoral do Paraná, nesta sexta-feira (18). A situação foi flagrada por câmeras de monitoramento da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho. Assista ao vídeo abaixo.

De acordo com informações da concessionária, a área de escape fica no km 671, na pista sentido Guaratuba, litoral de Santa Catarina.

No vídeo é possível ver que o motorista entra na frente de outro veículo para conseguir acessar a área. Conforme o relato, a carreta apresentou problemas no freio. Ainda segundo a Arteris Litoral Sul, o condutor não se feriu.

