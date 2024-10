Acidente entre embarcações provoca morte de homem no litoral do Paraná

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (18), vítima de um acidente envolvendo duas embarcações no Canal da Galheta, em Paranaguá, litoral do Paraná.

A vítima estava em um barco que fazia transporte de alimentos para a Ilha do Mel. A embarcação foi atingida por uma lancha de praticagem e teve a lateral destruída.

O Corpo de Bombeiros (CB) da região foi acionado para fazer o atendimento no Trapiche Encantadas, na Ilha do Mel. Porém, a vítima, identificada como João Leno Francisco Correa, 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

+ Leia também: Curitiba tem alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h hoje

Conforme registro do CB, o acidente foi entre a lancha Zuvuya e a voadeira Prático Pedro Starepravo.

Acidente fatal entre dois barcos no litoral do Paraná será investigado

A lancha de praticagem é uma embarcação homologada para transportar o Prático, profissional que embarca em navios em movimento.

+ Leia também: Paraná emite alerta de risco de sarampo após casos confirmados na Argentina

A Marinha do Brasil emitiu nota informando que a Capitania dos Portos do Paraná instaurou “inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do incidente.

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?