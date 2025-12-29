Chuva alivia calor em Curitiba, mas capital segue em alerta para temporal nesta segunda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A chuva refrescante que começou ainda no fim da madrugada e se estendeu ao longo da manhã desta segunda-feira (29/12) deu um chega pra lá no calor intenso que castigava Curitiba nos últimos dias. A mudança no tempo trouxe alívio térmico à capital paranaense, mas também acende o sinal de atenção: há alerta amarelo de temporal válido até às 23h59 de hoje para todo o Paraná, incluindo a capital.

Segundo os institutos meteorológicos, a segunda-feira será marcada por instabilidade, com pancadas de chuva ao longo do dia, possibilidade de trovoadas e risco pontual de granizo, enquanto as temperaturas seguem elevadas, porém menos extremas do que no fim de semana.

A previsão do tempo para Curitiba indica que a máxima pode alcançar os 32 °C nesta segunda, com acumulado de chuva em torno de 24,8 milímetros ao longo do dia. A presença das nuvens e da chuva ajuda a conter a sensação de abafamento, mas não elimina o calor, típico do verão. Existe ainda um alerta vermelho de onda de calor, mas que termina nesta segunda-feira, após as 18h.

O alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar de 40 a 60 km/h, e eventual queda de granizo. O risco é considerado baixo para cortes de energia, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos, mas a orientação é de cautela.

Chuva marca Curitiba nos últimos dias do ano

Para a terça-feira (30), o tempo em Curitiba segue instável. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade aumenta em todas as regiões do estado a partir da tarde. São esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, e não se descarta a ocorrência de temporais localizados.

Sem ar-condicionado? Veja como refrescar a casa nos dias mais quentes do verão

Previsão do tempo Curitiba

As temperaturas tendem a apresentar leve redução, especialmente no Leste do Paraná, onde os termômetros devem ficar entre 26 °C e 27 °C, patamar mais confortável em relação aos dias anteriores.

A tendência, segundo os meteorologistas, é que a chuva continue presente pelo menos até sexta-feira (2 de janeiro), mantendo o clima em Curitiba mais úmido e com temperaturas controladas. Para quem circula pela cidade, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão do tempo, redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos e evitar abrigo sob árvores durante temporais, reduzindo riscos associados às mudanças bruscas do clima.

Manda pra Tribuna!

