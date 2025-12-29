10 frases de Feliz Ano Novo para você compartilhar na virada do ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A chegada do Ano Novo é um dos momentos mais simbólicos do calendário, marcado por celebrações, encontros e expectativas renovadas. Na próxima quarta-feira (31), a virada de ano volta a reunir famílias e amigos em torno de desejos comuns: saúde, paz, prosperidade e dias melhores. É também uma data que convida à pausa, à gratidão pelo caminho percorrido e ao olhar atento para tudo o que ainda pode ser construído.

Mais do que uma mudança no calendário, o início de um novo ano representa a oportunidade de recomeçar, ajustar rotas e fortalecer laços. Com pensamento positivo, esperança e pequenas atitudes, é possível transformar planos em conquistas e desafios em aprendizados. Para compartilhar boas energias e demonstrar carinho neste momento especial, confira abaixo 10 frases para você mandar para sua família e amigos.

Que 2026 chegue iluminando caminhos e realizando grandes sonhos. Foto: Tribuna do Paraná. Hora de brindar ao futuro e abraçar as novas oportunidades! Foto: Tribuna do Paraná. Que a paz e a harmonia sejam as grandes protagonistas do seu 2026. Foto: Tribuna do Paraná. Que 2026 chegue trazendo motivos de sobra para a gente sorrir e celebrar. Foto: Tribuna do Paraná. Que o novo ciclo que se inicia traga renovação e muita alegria! . Foto: Tribuna do Paraná. Desejamos um Ano Novo repleto de prosperidade e momentos inesquecíveis.

. Foto: Tribuna do Paraná. Que cada dia deste ano seja uma nova chance de ser feliz. Feliz 2026! Foto: Tribuna do Paraná. Foto: Tribuna do Paraná. Que 2026 seja um ano de saúde, paz e muitas conquistas para todos nós!. Foto: Tribuna do Paraná. Que cada dia deste ano seja uma nova chance de ser feliz!. Foto: Tribuna do Paraná. Que a alegria da virada nos acompanhe em todos os dias de 2026. Feliz Ano Novo! Foto: Tribuna do Paraná.