Feliz ano novo!

10 frases de Feliz Ano Novo para você compartilhar na virada do ano

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 29/12/25 07h21
Imagem criada por inteligência artificial.

A chegada do Ano Novo é um dos momentos mais simbólicos do calendário, marcado por celebrações, encontros e expectativas renovadas. Na próxima quarta-feira (31), a virada de ano volta a reunir famílias e amigos em torno de desejos comuns: saúde, paz, prosperidade e dias melhores. É também uma data que convida à pausa, à gratidão pelo caminho percorrido e ao olhar atento para tudo o que ainda pode ser construído.

Mais do que uma mudança no calendário, o início de um novo ano representa a oportunidade de recomeçar, ajustar rotas e fortalecer laços. Com pensamento positivo, esperança e pequenas atitudes, é possível transformar planos em conquistas e desafios em aprendizados. Para compartilhar boas energias e demonstrar carinho neste momento especial, confira abaixo 10 frases para você mandar para sua família e amigos.

Que 2026 chegue iluminando caminhos e realizando grandes sonhos.
Que 2026 chegue iluminando caminhos e realizando grandes sonhos. Foto: Tribuna do Paraná.
Hora de brindar ao futuro e abraçar as novas oportunidades!
Hora de brindar ao futuro e abraçar as novas oportunidades! Foto: Tribuna do Paraná.
Que a paz e a harmonia sejam as grandes protagonistas do seu 2026.
Que a paz e a harmonia sejam as grandes protagonistas do seu 2026. Foto: Tribuna do Paraná.
Que 2026 chegue trazendo motivos de sobra para a gente sorrir e celebrar.
Que 2026 chegue trazendo motivos de sobra para a gente sorrir e celebrar. Foto: Tribuna do Paraná.
Que o novo ciclo que se inicia traga renovação e muita alegria!
Que o novo ciclo que se inicia traga renovação e muita alegria! . Foto: Tribuna do Paraná.
Desejamos um Ano Novo repleto de prosperidade e momentos inesquecíveis.
Desejamos um Ano Novo repleto de prosperidade e momentos inesquecíveis.
. Foto: Tribuna do Paraná.
Que cada dia deste ano seja uma nova chance de ser feliz. Feliz 2026!
Que cada dia deste ano seja uma nova chance de ser feliz. Feliz 2026! Foto: Tribuna do Paraná.
Foto: Tribuna do Paraná.
Que 2026 seja um ano de saúde, paz e muitas conquistas para todos nós!
Que 2026 seja um ano de saúde, paz e muitas conquistas para todos nós!. Foto: Tribuna do Paraná.
Que cada dia deste ano seja uma nova chance de ser feliz!
Que cada dia deste ano seja uma nova chance de ser feliz!. Foto: Tribuna do Paraná.
Que a alegria da virada nos acompanhe em todos os dias de 2026. Feliz Ano Novo!
Que a alegria da virada nos acompanhe em todos os dias de 2026. Feliz Ano Novo! Foto: Tribuna do Paraná.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna