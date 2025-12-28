20 bairros de Curitiba e RMC sem água até segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois impedimentos operacionais identificados pela Sanepar deixam ao menos 20 bairros de três cidades da Região Metropolitana de Curitiba com o abastecimento de água comprometido até esta segunda-feira (29/12). Em Curitiba, os bairros Atuba e Santa Cândida podem registrar baixa pressão ou falta de água ao longo do dia.

De acordo com a companhia, o problema ocorre no sistema de recalque de água da Vila Guarani, no bairro Santa Cândida. A falha exige intervenção técnica, o que provoca a interrupção temporária na distribuição até a normalização do sistema.

A situação é mais crítica em Colombo. Além de ser impactado pelo mesmo problema registrado em Curitiba, o município também enfrenta falhas operacionais em uma válvula e em uma estação elevatória de água, as mesmas que afetam o abastecimento em Piraquara.

Em Colombo, os bairros que podem registrar oscilações ou falta de água são Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano, Atuba, Santa Cândida, Centro, Jardim Florença e Gabirobal.

Já em Piraquara, a instabilidade no fornecimento atinge os bairros Jardim Veneza, Vila Osternak, Jardim Mirte, Jardim das Laranjeiras, Vila Remo, Jardim Olinda, Jardim Santa Maria, Planta Rita de Cássia e Jardim dos Estados.

Segundo a Sanepar, a previsão é de que o abastecimento seja retomado de forma gradativa a partir da tarde desta segunda-feira (29), com normalização completa ao longo das horas seguintes.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.