O tempo em Curitiba e região segue sem alteração nesta quarta-feira (2). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade continua, com possibilidade de chuvas irregulares. A temperatura também fica mais amena, dentro da faixa dos últimos dias. No Litoral do Paraná, o dia também deve ser mais fresco e com chuviscos. Há alerta de temporal para o interior do Paraná.

+Leia mais! Toque de recolher no Paraná: quem pode sair na rua depois das 23h?

Conforme aponta o Simepar, em Curitiba, as temperaturas devem variar entre 16º C e 25º C nesta quarta. A chuva tem mais chance de cair à tarde, com trovoadas e rajadas de vento. Porém, não há risco de temporais com grande intensidade na capital, que terá chance de chuva no início da noite. A meteorologia prevê um tempo instável na região de Curitiba pelo menos até o fim de semana.

Já no interior há um alerta amarelo de temporal segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Litoral

Nas praias do Paraná o tempo nublado e o chuvisco contribuem para amenizar as temperaturas nesta quarta-feira. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as máximas previstas não devem passar dos 25º C. Já as mínimas devem girar em torno dos 20º C.