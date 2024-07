Os dias frios e de inverno em Curitiba ganham uma paisagem mais colorida com a temporada das cerejeiras, também chamadas de “sakurás”. Anualmente, a florada tem início no começo de julho e vira cenário de fotos nas redes sociais. Mas toda esta beleza tem tempo curto de duração, em média, a florada dura apenas duas semanas.

As primeiras mudas de cerejeiras vieram pra Curitiba direto do Japão, em 1994, ficando restritas às praças. A partir dos anos 2000, as cerejeiras passaram a fazer parte também da arborização de ruas, com cultivo no Horto Municipal, no bairro Guabirotuba.

Um lugar que merece destaque e que vai ficar cada ano mais bonito é Avenida Sete de Setembro, altura da Praça do Japão, entre os bairros do Batel e Centro. Em junho de 2022, foram plantadas as primeiras mudas importadas do Japão. Ano passado, em comemoração aos 330 anos de Curitiba, outros 1000 exemplares da espécie também foram semeados. A expectativa é que as flores comecem a aparecer em 2 anos na extensão de 2,8 km.

Cerejeiras podem ser vistas em rua de Curitiba. Foto: Arquivo

Cerejeira nos bairros

A florada da cerejeira não poderá ser vista esse ano na Avenida Silva Jardim próximo ao número 2389, bairro Água Verde. A Tribuna do Paraná noticiou que no local foi feita uma grande poda não autorizada, que retirou toda a beleza da região.

A natureza “chora” por essa medida, que é crime ambiental conforme a Lei Municipal n.º 9806/00, Artigo 24, que define: “É vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública ou de árvores em propriedade particular, que afete significativamente o desenvolvimento natural da copa”.

Mas felizmente, a florada das cerejeiras pode ser observada em outras ruas e pontos de Curitiba. Confira a lista abaixo!

Cerejeiras na paisagem do Jardim Botânico. Foto: Aniele Nascimento/Arquivo/Gazeta do Povo

Onde ver e fotografar as cerejeiras em Curitiba

As alternativas para acompanhar o ápice da florada e registrar uma imagem instagramável em Curitiba são:

Rua XV de Novembro, entre a Marechal Floriano Peixoto e Barão do Rio Branco

No Jardim Botânico, entre o estacionamento do parque e os arcos do portal de entrada

No Parque Tanguá, bem na entrada e próximo ao espelho de água

Na Praça Tsunessaburo Makiguti, no bairro Jardim das Américas, onde 70 cerejeiras desabrocham nessa época do ano

Na tradicional Avenida Anita Garibaldi

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”