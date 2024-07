A movimentada Avenida Silva Jardim perdeu um pouco do encanto nessa semana. Uma cerejeira foi podada sem autorização e deixou um mistério no ar. Quem fez essa ação contra a natureza? A ocorrência é na Silva Jardim próximo do número 2389, bairro Água Verde. A poda drástica, que não foi realizada pela prefeitura de Curitiba, ocorreu justamente nesta época do ano em que as cerejeiras estão no seu ápice da florada, num tom rosa super instagramável.

De acordo com a apuração da reportagem da Tribuna do Paraná, moradores próximos da cerejeira perceberam que com a retirada do estacionamento nas laterais da via, os ônibus chegavam a bater em galhos que quebravam e na queda poderiam provocar acidentes em pedestres ou nos carros.

A Tribuna conversou com uma pessoa que mora na região que contou que a poda foi feita sem que moradores próximos fossem consultados. Vídeos recebidos pela reportagem mostram pessoas utilizando cordas, escadas e realizando a poda. Pode isso?

Poda drástica acabou com a árvore justamente na época de florada. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Poda irregular pode render multa!

A prefeitura e a Copel foram ao local na terça-feira (02). Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), foi constatada a poda irregular da árvore que ocorreu há alguns dias, provavelmente no fim de semana.

A SMMA analisa a possibilidade internamente para definir qual o melhor procedimento para tomar neste caso. A Lei Municipal n.º 9806/00, Artigo 24, define: “É vedada a poda excessiva ou drástica de arborização pública ou de árvores em propriedade particular, que afete significativamente o desenvolvimento natural da copa”.

Imagem mostra o antes e depois da cerejeira. A última imagem dela com os galhos é de janeiro de 2024. Foto: Reprodução/Google/Átila Alberti.

A Copel também reforçou que nenhuma equipe fez a poda. “Não é a poda elétrica, a rede passa do outro lado da rua, não estava mapeada essa árvore no mutirão de manutenção preventiva nas redes elétricas da capital por duas semanas”, informou a empresa.

Veja abaixo o crescimento da cerejeira desde 2018 até 2024.

E o condomínio?

A reportagem da Tribuna tentou contato com o condomínio que fica bem em frente à árvore, mas não foi atendida pessoalmente.

