A limpeza e os reparos em jazigos de cemitérios municipais de Curitiba aumentam antes do Dia de Finados, em 2 de novembro. Mas os serviços precisam seguir regras, para que possam ser executados. De acordo com a Prefeitura de Curitiba, famílias permissionárias de jazigos nos cemitérios São Francisco de Paula, Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida e Zona Sul poderão fazer limpezas e pequenos reparos até o dia 31 de outubro.

Durante esse período, excepcionalmente, os serviços também podem ser realizados em fins de semanas e feriados, das 9h às 17h. Nos dias úteis, o horário é das 7h às 17h. Até o fim do horário de expediente os responsáveis pelos serviços devem deixar o local limpo e em ordem.

Para reparos que envolvam pinturas e revestimentos é necessário que seja obtida uma licença junto da administração do cemitério.

Famílias, pedreiros e zeladores são orientados a evitar obras poucos dias antes do feriado, para prevenir imprevistos que possam interferir nas celebrações do Dia de Finados.

“O prazo é até dia 31 para que as pessoas possam fazer as manutenções com devida antecedência, é importante não deixar para a última hora”, orienta a diretora do Departamento de Serviços Especiais da Secretaria do Meio Ambiente, Clarissa Grassi.

