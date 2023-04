Três funcionários foram afastados do Cemitério Municipal Jardim Independência, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, por gravarem um vídeo durante a exumação de um corpo.

O caso aconteceu na última quarta-feira (29) e as imagens foram divulgadas na sexta-feira (31). No vídeo, os trabalhadores riem e posam ao lado do caixão aberto. Um deles ergueu o cadáver. O vídeo viralizou nas redes sociais. Uma mulher postou e questionou o desrespeito dos homens.

A Prefeitura de Araucária afirma que os funcionários tiveram uma “postura inadequada e insensível”. O crime contra o respeito aos mortos está previsto no Código Penal Brasileiro, como vilipêndio de cadáver. A reportagem tenta contato com o Cemitério.