Casos de dengue crescem e preocupam cidades do Litoral do Paraná

A quarta-feira (12) foi movimentada nas cidades do Litoral do Paraná por causa do aumento de casos de dengue. Para aumentar a prevenção contra a doença, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em parceria com a Defesa Civil, promoveu reunião com os sete municípios da 1.ª Regional de Saúde (RS) de Paranaguá.

O objetivo foi alinhar e discutir a estratégia do Plano de Contingência e fluxo e manejo dos pacientes com suspeita de dengue.

De acordo com dados publicados no Informe 33 da terça-feira (11), a região de Paranaguá possui a maior incidência acumulada de casos prováveis da doença (493,48 por 100 mil habitantes) na Macro Leste. Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná estão entre as cidade de alerta.

Essas sete cidades possuem registros de casos confirmados e até o momento apenas Morretes não confirmou casos autóctones, ou seja, contraídos dentro do próprio município. Guaraqueçaba possui a maior incidência acumulada de casos prováveis por 100 mil habitantes, com 979,61 casos, seguida de Pontal do Paraná (662,48) e Paranaguá (386,49).

Em parceria com a Defesa Civil, mutirões de limpeza estão programados para este mês em todo o Litoral. A mobilização já começou na terça-feira (11), em Guaratuba, e segue até o próximo dia 21 de abril, quando todos os municípios litorâneos farão a ação.

“O Paraná vem monitorando e intensificando ações para o enfrentamento às arboviroses em todo Estado. A partir do diagnóstico em municípios com alta incidência de casos, é possível entender melhor as necessidades do local e preparar os profissionais que atuam na assistência para um suporte adequado no tratamento e manejo clínico dos pacientes”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

As secretarias municipais de Saúde têm papel fundamental para a prática e efetiva de ações de combate ao vetor. “É muito importante para os municípios o alinhamento sobre a assistência prestada para as pessoas doentes por dengue. Todos os esforços precisam ser somados para o enfrentamento deste difícil momento aqui na região”, disse a secretária da Saúde de Pontal do Paraná, Carmen Moura.

A coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte, destacou a importância do envolvimento da população na remoção dos criadouros do mosquito transmissor da dengue.

“Como poder público, planejamos e executamos ações para o enfrentamento, mas o trabalho deve ser conjunto. Sem a colaboração da comunidade é muito difícil minimizar as complicações e, consequentemente, baixar o número de casos confirmados e óbitos pela doença”, afirmou.

