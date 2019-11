Uma casa de madeira pegou fogo na manhã desta segunda-feira (04), na Rua Silveira Neto, no bairro Água Verde, em Curitiba.

Segundo a vizinhança, o morador teria ateado fogo na própria residência, mas apenas a perícia poderá apontar o que aconteceu.

“Tivemos um chamado para um princípio de incêndio em residência. Fizemos buscas para saber se tinha gente lá dentro, felizmente nada foi encontrado. Foi uma destruição total da residência”, explicou a tenente Page, do Corpo de Bombeiros.

“Foi um grande susto para todo mundo. Os bombeiros chegaram muito rápido”, disse Alejandro, um vizinho da casa incendiada.

Vídeo mostra suspeito!

Um vídeo divulgado por vizinhos mostra um homem caminhando com uma criança do outro lado da rua. Segundo moradores, este seria o homem que teria causado as chamas na casa. A Polícia Civil investiga o caso.

https://www.youtube.com/watch?v=NCLura9t-uQ&feature=youtu.be

Suspeito