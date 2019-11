Passageiros da linha ligeirinho Sítio Cercado pularam do ônibus pela janela após forte fumaça tomar conta do ônibus por volta das 7h desta segunda-feira (4). Quatro mulheres ficaram feridas ao saírem do coletivo.

Uma senhora de 65 e uma jovem de 29 foram encaminhadas ao Hospital do Trabalhador com ferimentos moderados. As outras duas vítimas foram atendidas pela ambulância do Siate.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região (Setransp), a situação é apurada pela Viação São José, que está dando assistência aos feridos e checando a real causa da fumaça. A principal hipótese é de que o óleo do motor tenha vazado e evaporado causando a fumaça.

