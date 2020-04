O incêndio de um carro deixou cinco pessoas feridas na manhã deste sábado (11) em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Entre os feridos, está um bebê de apenas três meses.

Conforme explicaram os vizinhos, o barulho da explosão do carro, um Chevrolet Corsa, assustou a todos, principalmente por causa dos estilhaços de vidros. As crianças chegaram a ser retiradas do local por cima de um muro. O fogo foi contido com baldes de água.

O veículo estava na garagem de uma residência de alvenaria na Rua Itália, no Jardim Graziela, e queimou por completo por volta das 9h30, mesmo com a tentativa da vizinhança de apagar as chamas. Logo depois, o fogo apagou e não chegou a atingir a casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando as equipes chegaram, o trabalho se concentrou no atendimento das vítimas que inalaram quantidades de fumaça.

O bebê de três meses, um menino de 4 anos e um homem de 50 anos foram encaminhados ao Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, com ferimentos moderados ocasionados pela inalação de fumaça. O homem ainda apresentava outra lesão por queda. Um outro de menino de 9 anos e uma mulher de 50 anos foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Almirante Tamandaré também por terem inalado fumaça.