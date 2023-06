Carro e moto 0km são atração em bingão do Pequeno Cotolengo

O Show de Prêmios do Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo vai sortear neste ano um carro zero quilômetro, uma moto novinha, uma lavadora lava e seca, um refrigerador e uma Smart TV. O evento, já tradicional, volta a ser presencial, com inúmeras atrações e a venda de comidas e bebidas.

Outra novidade são as rodadas extras com prêmios surpresa.

“Nós estamos preparando uma tarde muito agradável para todos que vierem prestigiar com a gente. Além de concorrer aos prêmios da rodada principal, teremos as rodadas extras com lindos itens para o público presente. Convidamos a todos para vir apoiar a nossa obra, e quem sabe voltar para casa de carro zero”, explica o Gerente de Captação, Carlos Thomazelli.

+ Veja também: Mercearia de Curitiba ‘empacota frio’ e vira atração entre turistas

O evento é realizado anualmente como uma das fontes de arrecadação de recursos para manter o trabalho da Organização. Atualmente, são mais de 230 pessoas com múltiplas deficiências, que são acolhidas e também recebem atendimentos em saúde e educação. Cada um dos Assistidos possui particularidades e complexidades, o que faz com que os valores para manter os cuidados sejam altos.

Para concorrer aos prêmios, os interessados podem adquirir uma ou mais cartelas pelo WhatsApp (41) 3314-1900. Cada uma custa R$20 e vale para todos os sorteios. Como haverá transmissão online, não é necessário estar presente para participar. A venda é feita para todo o Brasil.

Prêmios:

1o prêmio: Carro zero km

2o prêmio: Moto zero km

3o prêmio: Lavadora lava e seca

4o prêmio: Refrigerador

5o prêmio: TV Smart

E mais Rodadas extras com diversos prêmios

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo fica na Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido, Curitiba.

Cartelas do Bingo do Cotolengo

Cada carta do show de prêmios custa R$20 e podem ser adquiridas pelo link: Compre sua cartela do bingo do Pequeno Cotolengo

Atendimento

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo é uma Organização da Sociedade Civil (OSC), que oferece, de forma gratuita, acolhimento, saúde e educação para mais de 230 pessoas com múltiplas deficiências. No acolhimento, são quatro Grandes Lares, oito Casas Lares e uma Unidade de Cuidados Continuados Integrados.

+ Leia mais: Mega-Sena concurso 2601 paga R$ 45.000.000,00 nesta quarta-feira

O Pequeno Cotolengo sobrevive de doações e conta com o auxílio da comunidade paranaense para atender seus Assistidos com excelência.