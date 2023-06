Nesta quarta-feira (14), a Caixa sorteia as seis dezenas da Mega-Sena concurso 2601. O prêmio está acumulado há vários concursos e pode pagar ao acertador a gostosa quantia de R$ 45 milhões. É milhão que não acaba mais. E para ter chance de concorrer a essa bufunfa (lembrando que é uma chance entre 50.063.860 de possibilidades) é preciso correr.

As lotéricas de todo o Brasil ficam abertas até as 19h, horário limite para o registro de apostas para o concurso do dia. Além do jogo de forma presencial, é possível também apostar pelo internet banking para quem é cliente da Caixa ou pelo portal Loterias Online. Aqui, qualquer um pode se cadastrar, mas é preciso ter cartão de crédito e realizar compra mínima de R$ 30.

A aposta simples na Mega-Sena concurso 2600 custa R$ 5 (lembrando que os valores das apostas foram reajustados recentemente). Se você quiser apostar mais dezenas, o valor da aposta sobe (por exemplo, para R$ 35 para sete números), mas as chances também. A probabilidade de acerto para quem jogar sete dezenas é de 1 em 7.151.980. É difícil, mas bem mais fácil que uma aposta simples.

