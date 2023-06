Chega de frio! Aprenda alguns truques para deixar a casa quentinha

Com sensação térmica abaixo dos 10ºC e chuva fina durante todo o dia fica difícil manter uma casa quentinha. A umidade do ar alta e a falta da luz mais intensa do sol acaba dificultando o aquecimento da casa, que pode ficar muito gelada em dias mais frios.

Por isso, a Tribuna do Paraná traz dicas simples e sem gastar energia para deixar a casa mais aquecida. Confira a seguir:

Tapetes e cortinas

Coloque tapetes ou carpetes em pisos de madeira ou cerâmica. Esses materiais podem ficar frios durante o inverno e o uso de tapetes ajuda a isolar e reter o calor no ambiente. Além disso, os tapetes proporcionam uma sensação mais aconchegante ao toque dos pés.

Fogão a lenha

Se você possui uma lareira ou fogão a lenha, aproveite-os para aquecer sua casa. A queima de lenha é uma fonte de calor eficiente e natural. Certifique-se de ter uma chaminé limpa e segura para evitar acidentes.

Calor que vem do forno

Que tal preparar um bolo ou assar um pão? Após utilizar o forno e desligar o gás, deixe a porta do eletrodoméstico aberta para liberar o calor residual na cozinha. Da mesma forma, após desligar uma secadora de roupas, permita que o calor seja liberado na área de serviço. No entanto, tome cuidado para não deixar esses aparelhos ligados sem supervisão.

Sem frestas

Use cobertores quentes e acolhedores para se aquecer quando estiver dentro de casa. Além disso, certifique-se de que a casa esteja bem isolada. Verifique portas e janelas em busca de frestas por onde o ar frio possa entrar e utilize vedantes ou isolantes térmicos para evitar a perda de calor.

