Ninguém faturou o concurso 2835 da Lotofácil, sorteado na noite de segunda-feira (12), em São Paulo. Sem acertadores das 15 dezenas, o prêmio subiu para R$ 5 milhões para a próxima edição. Um curitibano ficou pela “boa”, e vai levar uma graninha para casa.

A aposta de Curitiba foi realizada na Real Loterias, localizada na Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Prado Velho. Foi uma aposta simples, e faturou R$2415,68.

Outros nove ganhadores da Lotofácil no Paraná moram no interior, e irão levar para casa o mesmo valor que o curitibano.

O próximo sorteio da Lotofácil vai acontecer nesta quarta-feira (13), a partir das 20h.

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta custa simples R$ 3.

