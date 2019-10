Um acidente na Avenida Cândido Hartmann complica o trânsito na tarde desta terça-feira (24) na região do Parque Barigui, em Curitiba. Um veículo, uma Land Rover Discovery preta, bateu forte e derrubou um poste sobre as duas pistas da via, na altura da lombada eletrônica. Quem dirigia o carro era uma mulher, que se feriu levemente e foi atendida pelo Siate.

A batida foi por volta das 16h, no entanto, até às 17h20 o veículo ainda não havia sido retirado do local.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), o motorista pode desviar o trecho pelas ruas Pedro Nolasko Pizzato, General Agostinho Pereira Alves, pegar a Rua Romano Bertagnoli até chegar novamente a Av. Cândido Hartmann.

De acordo com uma testemunha que passava pelo local, a mulher precisou ser auxiliada para sair do carro. “Eu não vi ela bater no poste mas presenciei a hora em que um motorista de táxi abriu a porta para ela. A mulher saiu do carro cambaleando, auxiliaram ela a caminhar e a colocaram sentada, para aguardar atendimento”, contou o piloto de avião Luiz César Senko, 50 anos.

Ele também mencionou um princípio de confusão da motorista com os socorristas e com profissionais da imprensa, que acompanhavam a ocorrência. “Em um momento ela xingou, se recusou a fazer bafômetro. Depois, alegou que teria tido um mal súbito”, finalizou.

A mulher teve ferimentos leves e, conforme informações iniciais, seria encaminhada para o Hospital Cajuru.