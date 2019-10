O dono de um caminhão Ford F 350 ‘ganhou’ 19 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), após ser flagrado por uma fiscalização de trânsito, nesta terça-feira (24), na Rua José Naves da Cunha, no bairro Seminário, em Curitiba. O veículo estava com pneus carecas e sistema elétrico de iluminação sem funcionar conforme as normas de trânsito.

Segundo a Superintendência de Trânsito (Setran), a situação foi classificada como mau estado de conservação, o que compromete a segurança. A multa foi de R$ 195,23 mais cinco pontos.

Outros sete pontos ao proprietário foram por permitir a condução do veículo a pessoa sem habilitação (artigo 164 do CTB). A infração gravíssima estipula multa no valor de R$ 293,47.

Além disso, o caminhão estava com licenciamento atrasado desde o ano de 2003: infração de trânsito gravíssima: mais sete pontos e multa.

20 pontos na CNH

Vinte é a pontuação máxima permitida ao motorista, no período de um ano. Acima disso, o condutor tem a habilitação suspensa após ser notificado pelo órgão de trânsito e só pode voltar a dirigir após fazer e ser aprovado em curso de reciclagem.