Carreta lotada de soja entra em área de escape e evita acidente na BR-376

O motorista de uma carreta conseguiu evitar um acidente ao entrar em uma área de escape no km 667,3 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, no domingo (29).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, a carreta estava carregada com 37 toneladas de farelo de soja. Na área de escape, o veículo adentrou 75 metros até conseguir parar.

A situação aconteceu por volta das 16h20. A carreta sofreu uma pane nos freios e o motorista perdeu o controle. Ninguém ficou ferido. Assista:

Hoje (29), foi registrada uma entrada na Área de Escape do km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. A carreta com 37t de farelo de soja adentrou 75m no dispositivo após apresentar pane nos freios. Ninguém se feriu!@ANTT_oficial pic.twitter.com/2POV9ORNQG — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) October 29, 2023

