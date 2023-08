Caro nos supermercados, leite é vendido por produtores do Paraná por menos de R$ 2

A crise do leite atinge produtores de todo o país e as saídas encontradas por eles nos últimos meses para solucionar os problemas internos não surtiram o efeito necessário, ao menos até agora. No Paraná, por exemplo, o valor médio do litro de leite oferecido ao produtor chega, em alguns casos, a R$ 1,85.

LEIA MAIS – Novo radar em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres; Atenção motorista!

Em contrapartida, nos supermercados, o leite teve o valor projetado, no mês de julho, para o valor de R$ 4,61 por litro, de acordo com o Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Estado do Paraná (Conseleite-PR).

Com atuação muito próxima ao setor agropecuário, o deputado federal Tião Medeiros (PP-PR), presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, destaca que os impactos que o produtor de leite tem sofrido beiram a deslealdade. Ele ressalta que o requerimento que solicita providências imediatas do governo federal foi aprovado por unanimidade e cobra uma resposta incisiva do Executivo para que o produtor de leite tenha condições de trabalhar.

VIU ESSA? Pierogi em Curitiba é abençoado pelo Papa! Seria este o segredo do sabor?

“O governo federal precisa buscar uma solução que valorize o trabalho do produtor de leite do Brasil, diante da concorrência predatória, que chegou à situação-limite. É preciso criar alternativas que incentivem a produção leiteira do nosso país, que garanta segurança jurídica, sem que haja diferença de preço nas prateleiras, para o consumidor final”, aponta.

Ademais, Medeiros espera, ainda, que o Poder Executivo intervenha e auxilie no estancamento de um problema cíclico. “A situação deste setor é emergencial, mas queremos que o governo federal nos apresente soluções definitivas para esse alto valor pago nos mercados em detrimento ao preço baixo entregue ao produtor”, frisa o parlamentar.

LEIA TAMBÉM – Oficina de curitibano ‘conserta’ pessoas e conquista prêmio de empreendedorismo

Medeiros, que é produtor rural, enfatiza que o momento é de mobilização e união, em especial, dos produtores rurais de cada estado. Ele cita o trabalhador do campo paranaense como um dos mais organizados do Brasil e aposta nas ações coordenadas para alcançar o objetivo proposto.

“Esse drama é de todo um país, que não pode e não vai ver o produtor ficar desempregado ou deixar de fazer o que sabe. Nós vamos em defesa dos produtores de leite, por preços justos, e tenho certeza que o trabalhador rural paranaense seguirá imbuído em lutar por isso”, completa.

Paga-se pouco no campo, cobra-se muito nas prateleiras

O sofrimento financeiro, especificamente do produtor de leite paranaense, é lembrado pela também deputada federal Ana Paula Junqueira Leão (PP-MG), presidente da Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite.

Apesar de representar o estado mineiro, a parlamentar destaca o preço ínfimo pago aos produtores paranaenses, segundo maior produtor de leite do país (com 4,4 bilhões de litros por ano).

“Os produtores estão presentes em 99% dos municípios do Brasil, geram emprego e renda a mais de 4 milhões de famílias brasileiras. Imaginar que no Paraná o leite na mão do produtor tem o valor de R$ 1,85, às vezes, dez centavos a mais e vai para as prateleiras com um preço absurdo, chegando a R$ 7,00 em algumas capitais é um desestímulo e um desequilíbrio à produção”, exemplificou Ana Paula.

Segundo a parlamentar, o país enfrenta a pior crise da pecuária nacional de leite que tem relação direta com a quantidade de leite importado que tem entrado no país. A deputada afirma que, atualmente, o produto estrangeiro representa mais de 10% do leite consumido, produzido e inspecionado no país.

“O ingresso do volume escandaloso de leite importado, provocou e continua afetando o súbito recuo do valor, impactando por óbvio o produtor, em especial, o médio e o pequeno. Hoje, o quanto os produtores recebem, fica aquém do custo de produção e isso só gera um caminho: o desemprego. Precisamos ajustar esse valor”, lamentou.

Risco de desabastecimento e responsabilidades assumidas

A presidente da Frente lembrou que se o campo não for conservado, não há possibilidade da cidade funcionar de forma adequada. Para Ana Paula, a base do sucesso da vida urbana, encontra-se na dedicação da vida rural e esta deve ser promovida.

“Tudo isso gera a redução da circulação econômica, o ingresso de famílias em programas assistenciais, desigualdades, fragilização da segurança alimentar e risco de desabastecimento e quem perde é o produtor. Que o campo seja conservado e potencializado e essa missão seja cumprida por nós, do setor que é o esteio econômico e social do país”, concluiu a deputada Ana Paula Leão.

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!