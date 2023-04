Canto de socorro? Policiais ouvem cantoria e salvam pássaros nativos presos em aviário na RMC

Ouvidos atentos de policiais da Rotam do Batalhão de Polícia Ambiental do Paraná geraram o salvamento de 38 pássaros nativos que viviam presos em um aviário de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Além da apreensão dos pássaros, os policiais emitiram uma multa de R$ 54,5 mil ao dono do estabelecimento por manter os pássaros nativos vivendo em gaiolas.

Segundo a equipe policial, durante patrulhamento pelo bairro Barro Preto, em São José dos Pinhais, eles ouviram da rua cantos de pássaros tipicamente nativos vindos de dentro de um aviário.

Foto: Colaboração/ROTAM BPAmb-FV

Durante a fiscalização no local eles acreditaram, em princípio, se tratar de dois pássaros silvestres nativos, porém, anexo ao estabelecimento, existia uma área que tinha mais 36 pássaros silvestres nativos em condições irregulares.

Quando os policiais checaram o local no sistema, foi descoberto que havia 53 pássaros cadastrados no endereço, porém nenhum dos que foram encontrados ali no ato da fiscalização se tratava dos referidos animais.

Batalhão e multa!

Diante destes fatos os policiais encaminharam um homem para a sede do Batalhão de Polícia Ambiental, onde foi lavrado o Termo Circunstanciado, além da autuação ambiental pelo número de pássaros presos no estabelecimento. As aves foram destinadas ao Instituto de Água e Terra (IAT).