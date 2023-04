Autor do ataque à creche é paranaense e tem quatro passagens pela polícia

O autor do ataque a uma creche que terminou com quatro crianças mortas é paranaense e soma quatro passagens pela polícia. A informação foi divulgada pelo delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, em coletiva de imprensa. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (05), em Blumenau, no Vale do Itajaí.

O homem, de 25 anos e é de Salto do Lontra, no sudoeste do Paraná. Ele pulou o muro da creche Cantinho do Bom Pastor e, com um machado, golpeou as crianças que estavam no parquinho. Quatro delas foram encaminhadas ao hospital com diversos ferimentos e quatro morreram na hora. Ele responderá por quatro homicídios triplamente qualificados e três tentativas de homicídio triplamente qualificados, segundo a polícia.

+ Leia também: Como o Paraná se prepara para evitar massacres e ataques em escolas?

“Cada vez que eu leio esse boletim de ocorrência eu fico pensando na minha filha, de cinco anos de idade, e nas filhas de todos que estão aqui e nessas crianças”, relata o delegado-geral.

Em 2016, o homem foi preso pela primeira vez, por uma briga em uma casa noturna. Em 2012, ele esfaqueou o próprio padrasto. Em junho de 2022, foi pego com cocaína. Em dezembro do mesmo ano, quebrou o portão do padrasto e esfaqueou um cachorro. Ele está preso preventivamente.

Após o crime, segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, “o autor dos fatos se entregou na guarda do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sendo preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para providências. O fato trata-se de um caso isolado que já está sob investigação”.

As redes Municipal e Estadual de ensino suspenderam as aulas em Blumenau. O município decretou luto oficial de trinta dias. Já o Estado está em luto oficial de três dias.

